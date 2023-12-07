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Житель Коряжмы взял кредиты на 2.4 млн и отдал все мошенникам

В отдел полиции по городу Коряжме МО МВД России «Котласский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 35-летний местный житель.

По словам мужчины, 2 февраля 2024 года в одном из мессенджеров ему поступил звонок о том, что на его имя пытаются оформить кредиты сразу в трех банках. Включившийся в разговор якобы сотрудник службы безопасности банка, предложил срочно оформить займы на аналогичные суммы, обналичить их и перевести полученные средства на «безопасные счета».

Чтобы выполнить указания звонившего, мужчина отправился в соседний город Котлас, где в течение двух дней оформил кредиты на 2 миллиона 400 тысяч рублей, обналичил их и перевел все средства на продиктованные ему реквизиты. Примечательно, что часть денег он перечислил через банкомат, а оставшиеся через платежную систему, которую установил на телефон под диктовку «сотрудника службы безопасности», а затем, по его же требованию, удалил.

Только вернувшись домой, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Общаясь со следователем, потерпевший признался, что знал о существовании различного рода мошенничеств не только из средств массовой информации и профилактических листовок, но и бесед, проводившихся на работе, однако не предполагал, что сам станет жертвой злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

(фото с https://burkprf.ru/?p=38113

04 февраль 11:20 | : Происшествия

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