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Еще один архангелогородец попался на развод по телефону и лишился 1 500 000

В полицию Архангельска обратился 62-летний житель округа Варавино-Фактория. По словам мужчины, в одном из мессенджеров ему поступил звонок. Представившись сотрудником технической службы банка, девушка сообщила, что с его счета злоумышленники пытаются похитить накопления, и чтобы этого не допустить, порекомендовала четко следовать ее указаниям.

Поверив звонившей, мужчина перешел по присланной ему ссылке и  начал под диктовку выполнять различные операции, смысл которых был ему непонятен.

Спустя несколько дней архангелогородец отправился в банк. Только когда сотрудник финансово-кредитной организации сообщил, что счет пуст, а на его имя оформлен кредит на сумму более 700 тысяч рублей, мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

Впоследствии выяснилось, что перейдя по присланной ссылке, потерпевший  установил на свой телефон программу удаленного доступа. Благодаря ей злоумышленники могли видеть все операции, которые потерпевший совершал со своего телефона, в том числе и работу онлайн-банка.

Выполняя команды, которые были продиктованы ему по телефону, мужчина совершил операции по переводу средств на сторонние счета, а также оформил онлайн-кредит, который также был перечислен на реквизиты аферистов. Общая сумма ущерба составила почти полтора миллиона рублей.

Общаясь со стражами порядка, архангелогородец признался, что знал о существовании подобного рода преступлений, но не предполагал, что когда-нибудь сам столкнется с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие. 

07 февраль 11:36 | : Происшествия

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