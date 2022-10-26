Доверчивый пенсионер из Архангельска перевел аферистам полтора миллиона рублей

В полицию поступило заявление от 68-летнего архангелогородца. Мужчина рассказал, что в конце октября текущего года в сети Интернет он увидел рекламу брокерской компании, предлагавшей быстро и гарантированно получить дополнительный доход. Архангелогородец перешел по указанной в рекламе ссылке и оставил заявку на регистрацию, где указал номер мобильного телефона. Спустя несколько дней ему позвонил неизвестный. Представившись личным брокером, он подробно объяснил механизм работы биржи, озвучил размеры первоначального взноса и прогнозы будущей прибыли.
Поскольку личных накоплений у заявителя не было, он одолжил у родственников и друзей один миллион 300 тысяч рублей. Однако собеседник сообщил, что указанной суммы недостаточно и предложил взять кредит. В ближайшем отделении банка он оформил заем на 240 тысяч рублей. После, следуя инструкциям «личного брокера», несколькими операциями он перевел все деньги на продиктованные номера телефонов.
О том, что стал жертвой обмана, потерпевший понял, когда решил забрать заработанные средства. Для этого, по словам афериста, требовалось пополнить виртуальный счет еще на 500 тысяч рублей, а также оплатить страховку и комиссию за вывод средств. После этого архангелогородец обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными! Критически относитесь к информации о быстром заработке в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Ни в коем случае не совершайте банковских операций, назначение которых вам непонятно и не переводите денежные средства незнакомым вам людям. Не позволяете мошенникам обманывать вас!