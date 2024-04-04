На улице Победы в Архангельске неадекват размахивал топором

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что с 1 по 2 мая 2024 года в бытовом помещении на улице Победы в городе Архангельске подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес не менее трех ударов обухом топора по голове и не менее четырех ударов клинком ножа в область груди и головы 49-летнему знакомому. Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пришел в гости в «сторожку» к знакомому, где познакомился с потерпевшим. В ходе совместного употребления спиртных напитков потерпевший его оскорбил и ударил, поэтому он нанес ему удары сначала обухом топора, а когда слетел топор с топорища, то ножом, после чего ушел к себе домой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.