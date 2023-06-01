В Поморье отмечен рост особо тяжких преступлений. И другие откровения прокуратуры

В первом полугодии 2023 г. в Архангельской области зарегистрировано 8847 преступлений, что на 3,9 % больше (+333), чем в аналогичном периоде 2022 г. (8514).

Увеличение преступности зафиксировано в г. Архангельске, г. Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Верхнетоемском, Виноградовском, Ленском, Мезенском, Плесецком, Приморском, Устьянском районах. В остальных районах области наблюдается снижение преступлений в среднем на 8,1 %.

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 16,8 % числа особо тяжких преступлений, количество преступлений средней тяжести выросло на 0,9 %, небольшой тяжести – на 7,7 %. Показатели по преступлениям, относящимся к категориям тяжких, сократились на 4,0 %.

В текущем году зарегистрировано 854 преступлений против жизни и здоровья (+ 2,2 %). Совершено 53 убийства и покушений на них, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 51 такое преступление. Наибольшее их количество совершено в г. Архангельске (24).

Снизилось на 13,1 % (с 84 до 73) число умышленных деяний, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), при этом возросло количество случаев причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) – на 8,8 % (с 148 до 161), легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) – на 5,7 % (с 174 до 184), побоев (ст. 116 УК РФ) – на 14,8 % (с 27 до 31).

Наблюдается рост на 2,9 % количества преступлений против собственности (с 4 896 до 5 039), в том числе: мошенничеств – на 22,7 % (с 1486 до 1823), поджогов – на 17,7 % (с 35 до 41). Вместе с тем, снизилось количество краж – на 8,2 % (с 2697 до 2476), грабежей – на 33,3 % (с 249 до 166), разбоев – на 4,8 % (с 21 до 20).

Общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или в сфере компьютерной информации возросло на 25,3 % (с 2430 до 3046), в их числе на 40,6 % (1021 до 1436) увеличилось количество фактов хищения денежных средств путем обмана.

Количество мошенничеств с использованием телекоммуникационных технологий по сравнению с 2022 г. хотя и выросло на 616 единиц, однако в 22,8 % случаев такие преступления не окончены, то есть фактическое хищение денежных средств не доведено до конца вследствие действий либо самих потерпевших, либо третьих лиц (например, сотрудников банков). Вместе с тем сумма ущерба, причиненного преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в первом полугодии 2023 г. увеличилась на 154,5 млн. руб. и составила 464,9 млн. руб. против 310,4 млн. руб. годом ранее. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Архангельске: его сумма составила 7,4 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 55,5 %, годом ранее этот показатель составлял 57,8 %. Остались нераскрытыми 3501 преступление.

Из общего количества нераскрытых преступлений 31,8 % (1113 единиц) относятся на долю тяжких и особо тяжких деяний, показатель раскрываемости по ним остался на уровне 2022 г. (49,8 %).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 2023 г. увеличилось на 9,1 %. Рост числа общественно опасных деяний анализируемой категории произошел за счет увеличения количества хищений, преимущественно мелких, в магазинах, торговых центрах, на улицах. Наибольший рост преступлений, совершенных в общественных местах, зафиксирован на территории г. Архангельска (с 969 до 1136).

На 7,6 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 2,3 % – совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Количество преступлений, совершенных в составе групп, возросло на 2,0 %.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5,8 % (со 138 до 146).

Всего выявлено 3522 лица, совершивших преступления, из них 62,2 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

Повторно к уголовной ответственности привлечены 2340 граждан.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями по оконченным уголовным делам, в первом полугодии 2023 г. составила 338,6 млн. руб., из которых добровольно погашено 185,8 млн. руб., изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 16,1 млн. руб., стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 52,4 млн. руб.