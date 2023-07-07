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Жительница Сольвычегодска за гибель детей в пожаре получила три с половиной года

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 38-летнюю жительницу                                г. Сольвычегодска по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех лиц, заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Установлено, что в апреле 2020 г. в частном деревянном доме в г.Сольвычегодске произошёл пожар, в результате которого погибло два малолетних ребёнка – мальчики 3 и 8 лет. В момент возникновения пожара подсудимая находилась в бане рядом с домом, в связи с чем проявила преступное легкомыслие, не предприняла мер к спасению детей.

Также в судебном заседании установлено, что подсудимая в период с 2016 по 2019 гг. систематически наносила побои троим своим малолетним детям.  

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Осужденная  в отношении  детей лишена родительских прав.

25 июль 08:44 | : Происшествия

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