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В Поморье изоблечены похитители денег с Почты России

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя – прокурора Вилегодского района и признал виновными четверых жителей города Котласа в зависимости от роли и участия каждого по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), и по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).

В судебном заседании установлено, что подсудимые в августе 2022 г. группой лиц по предварительному сговору совершили хищение принадлежащих АО «Почта России» денежных средств в сумме более 400 тыс. рублей из отделения почтовой связи в селе Вилегодск.

 Они  же с сентября по декабрь 2022 г. в составе организованной группы совершили кражи принадлежащих тому же акционерному обществу денежных средств в сумме более 2 млн рублей из отделений почтовой связи села Павловск Вилегодского района, деревни Игумновская и села Вознесенское Верхнетоемского района, посёлка Кизема Устьянского района, деревни Тиманова Гора Бабушкинского района  Вологодской области, села Визиндор и посёлка Щугрэм Сысольского района Республики Коми.

Преступления совершались путем взлома дверей либо выставления оконных блоков.

Приговором суда по совокупности преступлений трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 9 лет 2 месяца, 7 лет 1 месяц, 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима, одному – 1 год 6 месяцев принудительных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://imghub.ru) 

 

16 апрель 12:35 | : Происшествия

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