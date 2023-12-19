Житель Архангельска в первый день нового года насадил на нож брата

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 46-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 1 января 2024 года вечером по месту жительства на улице Дрейера в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с 53-летним братом, причинил тому проникающее ножевое ранение грудной клетки, которое расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков брат оскорбил его сожительницу, поэтому он ударил его ножом. Затем позвонил в скорую медицинскую помощь, после чего брата госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.