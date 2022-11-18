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Скандалом с высадкой ребенка из автобуса в Северодвинске занимается прокуратура

Как стало известно, поводом для "санкции" посжило то, что школьница везла с собой... коньки, тем самым "угрожая безопасности" граждан.

Органами прокуратуры Архангельской области проводится проверка по информации в сети «Интернет», содержащей данные о факте высадки ребенка из общественного транспорта в г. Северодвинске.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Северодвинска, будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям водителя и кондуктора, которые не довезли ребенка до пункта назначения, эффективности мер, принятых уполномоченными органами к перевозчику.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

01 февраль 12:23 | : Скандалы

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