Скандалом с высадкой детей в мороз из автобуса в Архангельске занялась прокуратура

Органами прокуратуры проводится проверка по сообщениям в сети Интернет, содержащих информацию о факте высадки детей из общественного транспорта в морозную погоду.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре г. Архангельска, будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям водителя и кондуктора автобуса № 44, которые не довезли двух несовершеннолетних до пункта назначения, а также эффективности мер, принятых уполномоченными органами к перевозчику.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии актов прокурорского реагирования.

Отметим, что компания "Рико" уже объявила о принятых дисциплинарных мерах в отношении кондуктора. Но, видимо, этим не обойдется...