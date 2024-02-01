Только чудо сохранило онежанке жизнь после удара ножом ревнивца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против личности 40-летнего жителя Онежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 января 2024 года вечером в частном доме в селе Покровское Онежского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, причинил ножевое ранение груди 45-летней сожительнице. Благодаря тому, что в момент нанесения удара сломалось керамическое лезвие ножа, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшая осталась жива.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях ударил ножом сожительницу в порыве гнева, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заподозрил ее в измене.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.