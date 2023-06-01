Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец убил свою даму из-за пустяка

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 52-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство). 

 Следствием установлено, что 21 мая 2023 года ночью по месту жительства на проспекте Обводный канал в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, причинил смертельное ножевое ранение груди 50-летней сожительнице.

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с сожительницей произошел из-за того, что она ему дала денег на приобретение сигарет, но ему их хватило только на спиртное. Женщина в течение длительного времени высказывала свое недовольство, поэтому он, желая прекратить обвинения в свой адрес, взял нож и ударил им потерпевшую.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 август 09:09 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Андре Ганьон…
Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (116)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20