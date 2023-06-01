Архангелогородец убил свою даму из-за пустяка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 52-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 21 мая 2023 года ночью по месту жительства на проспекте Обводный канал в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, причинил смертельное ножевое ранение груди 50-летней сожительнице.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с сожительницей произошел из-за того, что она ему дала денег на приобретение сигарет, но ему их хватило только на спиртное. Женщина в течение длительного времени высказывала свое недовольство, поэтому он, желая прекратить обвинения в свой адрес, взял нож и ударил им потерпевшую.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.