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Юный северодвинец выбрал для себя путь наркобарыги и может надолго сесть

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренных ч.3 ст.30, п. п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, несовершеннолетний подозреваемый договорился с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории города Северодвинска. Реализуя преступный умысел, в январе 2024 года он забрал из тайника синтетический наркотик массой не менее 10,4 грамма, после чего оборудовал с ним тайники. Его противоправные действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по г.Северодвинску, которые обнаружили и изъяли наркотическое средство.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных  преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

(фото с https://balvesti.ru) 

27 февраль 08:02 | : Происшествия

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