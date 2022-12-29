Юный архангелогородец наивно пытался разбогатеть на наркотиках

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в декабре 2022 года несовершеннолетний подозреваемый договорился с неустановленными лицами Интернет- магазина распространять наркотические средства на территории города Архангельска. Реализуя преступный умысел, он забрал из тайника синтетический наркотик массой не менее 21,48 грамма. Юноша планировал сбыть свертки с наркотиком путем оборудования тайников с «закладками». Его противоправные действия пресекли в январе текущего года сотрудники ОНК ОМВД России по г.Архангельску, которые изъяли у несовершеннолетнего наркотик в крупном размере.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что хотел таким способом заработать.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним.
Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).