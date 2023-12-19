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Архангелогородец делал деньги на обмане знакомых

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнего жителя областного центра виновным в совершении трех хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что виновный с 1 по 30 июня 2022 года убедил своих знакомых в том, что у него есть знакомый сотрудник ГИБДД, оказывающий незаконное содействие в получении водительских удостоверений, который за определенную сумму совершит незаконные действия в интересах данных лиц. 

После передачи денежных средств молодой человек зная, что никаких друзей из сотрудников правоохранительных органов у него не имеется,  реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, обязательств, взятых на себя, не выполнил, похитил переданные ему деньги и распорядился ими по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://pro.rbc.ru) 

22 январь 09:12 | : Происшествия

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