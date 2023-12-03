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В Северодвинске задержан несостоявшийся убийца с алкогольной амнезией

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По предварительным данным, 27 декабря 2023 года ночью на улице Воронина в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта причинил ножевые ранения 48-летнему мужчине и скрылся с места преступления. Раненого потерпевшего на улице обнаружили прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь, благодаря чему мужчина остался жив, он прооперирован и находится в больнице. Подозреваемого «по горячим следам» задержали сотрудники ОМВД России по городу Северодвинску.

В ходе допроса подозреваемый не смог пояснить следователю мотив своих действий. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

28 декабрь 10:55 | : Происшествия

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