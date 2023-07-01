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У подъезда дома в Архангельске произошел кровавый конфликт

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 37-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 16 сентября 2023 года вечером в подъезде дома по улице Мещерского в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и возникших неприязненных отношений причинил проникающие ножевые ранения ранее судимому 40-летнему мужчине. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив, он прооперирован и находится в больнице. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что сделал замечание потерпевшему, который в компании в подъезде дома употреблял спиртные напитки и громко разговаривал. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевший его ударил рукой в плечо, а он стал размахивать ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 сентябрь 08:55 | : Происшествия

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