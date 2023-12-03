Архангелогородец убил случайного знакомого и настаивает на самообороне

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего архангелогородца в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 14 октября 2023 года ночью в квартире и на крыльце квартиры по улице Силикатчиков в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес множественные удары ножом 57-летнему знакомому. От полученных ножевых ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что 13 октября 2023 года на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков они легли спать. Когда проснулся и вышел в тамбур, чтобы покурить, то ему показалось, что гость угрожает ему ножом, поэтому он выхватил нож и нанес им удары. Раненый потерпевший покинул квартиру, а он обратился к супруге, чтобы та вызвала сотрудников полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.