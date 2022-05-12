Отсидевший житель Плесецкого района случайно убил случайного знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство и кражу, 49-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 12 июля 2022 года вечером по месту жительства в доме по улице 40 лет Победы в поселке Савинский в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, обвиняемый нанес удары руками по лицу и телу 41-летнему гостю, а также причинил тому ножевое ранение в область груди. Раненый потерпевший вышел в подъезд, но обвиняемый его догнал на лестничной площадке и нанес еще один удар ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости для совместного употребления спиртных напитков. В ходе застолья он рассказал, что после освобождения из мест лишения свободы не может найти нормальную работу. Гость стал его оскорблять. Он ударил потерпевшего ножом, а когда тот вышел из квартиры, то догнал его в подъезде и нанес ему еще один удар. Затем вытер рукоятку и лезвие ножа и выбросил его на улице, вернулся к себе в квартиру и лег спать. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.