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Отсидевший житель Плесецкого района случайно убил случайного знакомого

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство и кражу, 49-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что 12 июля 2022 года вечером по месту жительства в доме по улице 40 лет Победы в поселке Савинский в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, обвиняемый нанес удары руками по лицу и телу  41-летнему гостю, а также причинил тому ножевое ранение в область груди. Раненый потерпевший вышел в подъезд, но обвиняемый его догнал на лестничной площадке и нанес еще один удар ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что на улице познакомился с потерпевшим и пригласил к себе в гости для совместного употребления спиртных напитков. В ходе застолья он рассказал, что после освобождения из мест лишения свободы не может найти нормальную работу. Гость стал его оскорблять. Он ударил потерпевшего ножом, а когда тот вышел из квартиры, то догнал его в подъезде и нанес ему еще один удар. Затем вытер рукоятку и лезвие ножа и выбросил его на улице, вернулся к себе в квартиру и лег спать. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 сентябрь 09:05 | : Происшествия

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