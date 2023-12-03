Жителя Новодвинска приговорили по редкой статье об электронном мошенничестве

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 26-летнего жителя г. Новодвинска по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в ходе оперативной работы.

В суде установлено, что в период с ноября 2018 года по январь 2019 года подсудимый за денежное вознаграждение зарегистрировал юридическое лицо без цели осуществления финансово- хозяйственной деятельности, а также открыл расчетный счет в одном из банков, подключив услугу использования системы дистанционного банковского обслуживания и получив электронные средства для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств.

В дальнейшем мужчина за вознаграждение в размере 30 000 рублей передал третьему лицу эти электронные средств для осуществления незаконных финансовых операций. Уголовное дело в отношении данного лица, с использованием полученных электронных средств незаконно осуществившего прием и перевод денежных средств в размере 3 млн. рублей, выделено в отдельное производство.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал полностью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.