Житель Архангельска вовлек подростка в наркобизнес и поплатится за это

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 и п. «в, г» ч. 4 ст. 228.1, ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта, сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления) и «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в марте текущего года обвиняемый разжёг в 15-летнем подростке корыстные стремления и предложил вместе заработать на незаконном сбыте наркотических средств. Согласно заранее распределённым ролям подросток предоставил свою квартиру для фасовки наркотиков, а также в последующем оказывал содействие в оборудовании тайников, наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы преступные действия «закладчиков» не были обнаружены случайными прохожими и сотрудниками полиции.

Противоправные действия участников преступной деятельности пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г. Архангельску, которые изъяли полимерные пакеты с микрокристаллическим веществом общей массой не менее 11,1 и 98,95 грамм, содержащих в своем составе синтетический наркотик, электронные весы и упаковочный материал.

Он же, в 2022 году за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей согласился создать и возглавить созданное юридическое лицо с внесением в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре юридического лица без цели управлять им.

В ходе допроса подследственный признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.