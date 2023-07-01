Житель Новодвинска проворачивал банковские махинации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств). Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что в период с 2018 по 2019 гг. подозреваемый за денежное вознаграждение осуществил регистрацию юридического лица без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельностью, а также открыл расчетный счет в одном из банков в г. Новодвинске и получил электронные средства для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств. После чего фигурант за вознаграждение передал третьим лицам вышеуказанные электронные средства для осуществления ими финансовых операций якобы от имени подозреваемого.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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