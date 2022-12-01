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Алкоголь и угарный газ унесли жизнь жителя Плесецкого района

20 декабря 2022 года утром в квартире деревянного дома в поселке Поча Плеского района произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 57-летнего жильца указанной квартиры. Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего, злоупотреблявшего спиртными напитками. 

21 декабрь 10:50 | : Происшествия

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