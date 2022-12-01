Алкоголь и угарный газ унесли жизнь жителя Плесецкого района

20 декабря 2022 года утром в квартире деревянного дома в поселке Поча Плеского района произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 57-летнего жильца указанной квартиры. Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего, злоупотреблявшего спиртными напитками.