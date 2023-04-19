В Архангельской области мужчина накурился до смерти

9 июня 2023 года ночью в одной из квартир многоквартирного бревенчатого дома в поселке Хетово Виноградовского района произошло возгорание. После локализации пожара обнаружено тело 65-летнего мужчины. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении.

Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!