В Вельске мать и дочь скрутили курьера мошенников и передали полиции

В дневное время в один из дней декабря текущего года 85-летней жительнице г. Вельска позвонила неизвестная женщина, представилась адвокатом и сообщила, что ее дочь является виновницей дорожно-транспортного происшествия, и чтобы помочь дочери необходимы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Мошенница пояснила, что за деньгами на следующий день придет курьер. По окончании разговора «адвокат» дала указания пенсионерке вынуть из мобильного телефона сим-карту, намочить ее водой и убрать в морозильную камеру холодильника.

Испуганная пенсионерка выполнила указания неизвестной, подготовила денежные средства и привела сим-карту в неработоспособное состояние.

Вечером пенсионерка рассказала о случившемся своей соседке, которая позвонила дочери потерпевшей.

На следующий день мать и дочь встретили курьера, заперли его в квартире и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали прибывшего за деньгами 23-летнего молодого человека, нашедшего данную работу по объявлению в Интернете.

Следственным органом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

В другой день три жительницы г. Вельска, получив от мошенников аналогичную информацию о происшедших с родными в дорожно-транспортных происшествиях, не убедившись в достоверности этих сведений, отдали свои денежные средства прибывшему за ними курьеру.

В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий курьер задержан, следственным органом возбуждены и расследуются 3 уголовных дела по факту совершения мошенничества.

Прокуратура области призывает граждан проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, незамедлительно прерывать такие разговоры.

При поступлении сообщений о происшествиях с родственниками или друзьями не бойтесь задавать уточняющие вопросы, проверить полученную информацию можно позвонив родным, а также связаться с ними через мессенджеры.