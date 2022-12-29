Позвоните родным! Три истории северодвинского обмана

В один день мошенники, действуя по старой схеме «ваш родственник попал в беду», пытались выманить деньги у трех пожилых женщин в возрасте от 77 до 88 лет. Две пенсионерки проявили должную бдительность, сумев вовремя распознать обман, третья – лишилась сбережений на 980 тыс. рублей.
23 января пенсионерке г. Северодвинска на стационарный телефон позвонила неизвестная под видом дочери и сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Со слов мошенницы, когда она переходила проезжую часть дороги на запрещенный сигнал светофора, ее сбил автомобиль. Дочь в порядке, а водитель якобы находится в тяжелом состоянии. В качестве компенсации расходов на его лечение необходимы деньги. Несмотря на осведомленность о таких мошеннических схемах и позабыв о мерах предосторожности, взволнованная пенсионерка в эту легенду поверила. Испугавшись за судьбу дочери, она предложила сумму денег даже больше, чем просила мошенница. Вечером того же дня женщина передала деньги прибывшему к ее дому курьеру, который впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По этой же схеме действовали мошенники при общении с еще двумя пожилыми жительницами г. Северодвинска. Под предлогом возмещения ущерба пострадавшим в аварии по вине их родственников они просили от 800 тыс. до 1 млн. руб. Заподозрив обман, они прекратили разговор с неизвестными, лично перезвонили своим детям в целях удостовериться, что с ними все в порядке.
По указанным фактам возбуждены уголовные дела, устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Для предотвращения мошенничеств прокуратура области призывает граждан при получении звонков о нахождении близких родственников в сложной жизненной ситуации связаться с родными по имеющимся у них абонентским номерам, сообщить об этом в правоохранительные органы.