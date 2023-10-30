Житель Архангельска оставил после себя в Каргополе два трупа

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица в связи с выполнением им общественного долга).

Установлено, что 18.02.2023 в г. Каргополе обвиняемый, ранее судимый за тяжкое преступление, пришел к себе домой в состоянии алкогольного опьянения и недовольный тем, что в соседней комнате громко разговаривают, затеял словесный конфликт с находившимися там двумя местными жителями, распивающими спиртные напитки.

В ходе конфликта обвиняемый напал на одного из мужчин и нанес ему удары кулаком в голову, от которых потерпевший упал. В продолжение своих противоправных действий он схватил находившиеся в комнате металлические костыли и продолжил избиение мужчины, который уже был не в состоянии оказать сопротивление. Обвиняемый нанес не менее 26 ударов по различным частям тела потерпевшего, пока тот не потерял сознание.

В это время другой присутствующий в комнате мужчина, выполняя свой общественный долг, попытался пресечь совершение преступления, однако это не остановило агрессивно настроенного молодого человека и он нанес мужчине удар рукой в голову, от которого последний упал на пол. После чего, с целью убить потерпевшего, обвиняемый схватил рядом стоящий табурет и нанес им, а также руками и ногами около 17 ударов по голове и телу мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Первый потерпевший скончался в больнице спустя 3 дня.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Архангельский областной суд.