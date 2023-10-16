В Холмогорах сыновья-упыри насмерть забили отца-пенсионера

Прокурор Холмогорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей д. Бельково. Они обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия в сентябре текущего года в ночное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникших личных неприязненных отношений нанесли отцу одного из злоумышленников множественные удары руками, ногами, керамической кружкой, складным металлическим стулом по голове, телу и конечностям, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых пенсионер скончался через три дня.

Поводом возникшей агрессии послужило замечание отца обвиняемого на шум, мешавший ему отдыхать.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.