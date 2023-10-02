Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предприниматель нанес урон реке Вычегда

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку  по обращению гражданина о нарушении индивидуальным предпринимателем законодательства об охране вод и водных биоресурсов.

Установлено, что предприниматель в ходе осуществления хозяйственной деятельности по исполнению муниципального контракта по капитальному ремонту автодорог, с целью организации перевозки материалов обустроил места причаливания в водоохранной зоне на правом и левом берегах реки Вычегды.

При этом мер по согласованию проведения работ в водоохранной зоне водного объекта с территориальным органом Росрыболовства не принял, чем нарушил требования к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В этой связи прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

По результатам рассмотрения административного производства постановлением Североморского территориального управления  Федерального агентства по рыболовству индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности  в виде штрафа в размере 8000 рублей. 

20 ноябрь 11:35 | : Скандалы

Главные новости


Как в России ели. Заметки классика
Назад в кухню. Сенатор Павлова тиражирует плохие уроки истории

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (206)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20