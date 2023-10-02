Предприниматель нанес урон реке Вычегда

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению гражданина о нарушении индивидуальным предпринимателем законодательства об охране вод и водных биоресурсов.

Установлено, что предприниматель в ходе осуществления хозяйственной деятельности по исполнению муниципального контракта по капитальному ремонту автодорог, с целью организации перевозки материалов обустроил места причаливания в водоохранной зоне на правом и левом берегах реки Вычегды.

При этом мер по согласованию проведения работ в водоохранной зоне водного объекта с территориальным органом Росрыболовства не принял, чем нарушил требования к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В этой связи прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

По результатам рассмотрения административного производства постановлением Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8000 рублей.