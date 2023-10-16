Житель Котласа заплатит большие деньги за попытку купить водительские права

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 05.10.2023 в отношении 21-летнего жителя г. Котласа Архангельской области, который признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 2911 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере).

Установлено, что осужденный 10.07.2021 передал посреднику для дальнейшей передачи должностному лицу ГИБДД России в целях получения водительского удостоверения без сдачи соответствующего экзамена 25 000 рублей – половину ранее оговоренной суммы.

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

В апелляционной жалобе сторона защиты просила прекратить уголовное преследование в связи с активной признательной позицией виновного, однако в соответствии с аргументами прокурора-апеллятора о необходимости привлечения его к уголовной ответственности и назначении наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда приговор в этой части оставлен без изменения.