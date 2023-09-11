В Котласе хитрый супервайзер присвоил более 1.5 млн рублей

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 14.07.2023 в отношении 38-летнего жителя г. Котласа, который признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный в период с 2016 по 2019 годы, работая в должности супервайзера отдела продаж (в переводе с английского это слово означает «надзиратель», «контролер» или «наблюдатель») у одного из предпринимателей г. Котласа, присвоил денежные средства в особо крупном размере в сумме 1 649 400 рублей, предназначенные контрагентам предпринимателя, выполнившим условия по приобретению, реализации и оплате продукции в качестве скидки в виде выплаты наличных денежных средств (ретро-бонусов).

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба в размере 1 696 400 рублей и обращено взыскание на жилой дом и земельный участок, принадлежащие виновному, на которые наложен арест.

Осужденному назначено наказание 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.