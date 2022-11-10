Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителю поселка Березник вынесли суровый приговор за похищение человека

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда от 30.05.2022 в отношении ранее судимого 42-летнего жителя п. Березник Виноградовского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что виновный в целях оказания психологического давления на представителя гражданского истца по уголовному делу, по которому привлекался к уголовной ответственности его (виновного) знакомый, решил похитить мужчину.   

Для реализации задуманного не позднее 28.04.2021 приискал автомобиль, на котором в утреннее время 30.04.2021, предварительно одевшись в камуфляжный костюм с маской-шарфом и вооружившись предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, приехал к дому потерпевшего в п. Березник, где подкараулил его и под угрозой убийства потребовал сесть в автомобиль и поехать с ним,   однако тот оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам.  

Осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о недоказанности вины судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.

 

19 январь 16:00 | : Происшествия

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (190)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20