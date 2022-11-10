Жителю поселка Березник вынесли суровый приговор за похищение человека

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда от 30.05.2022 в отношении ранее судимого 42-летнего жителя п. Березник Виноградовского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и применением предмета, используемого в качестве оружия).
Судом установлено, что виновный в целях оказания психологического давления на представителя гражданского истца по уголовному делу, по которому привлекался к уголовной ответственности его (виновного) знакомый, решил похитить мужчину.
Для реализации задуманного не позднее 28.04.2021 приискал автомобиль, на котором в утреннее время 30.04.2021, предварительно одевшись в камуфляжный костюм с маской-шарфом и вооружившись предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, приехал к дому потерпевшего в п. Березник, где подкараулил его и под угрозой убийства потребовал сесть в автомобиль и поехать с ним, однако тот оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам.
Осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о недоказанности вины судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда отклонены.