Убийца двух братьев из Ленского района получил 17 лет колонии

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя Ленского района виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Установлено, что в новогоднюю ночь в сельском клубе Ленского района между осужденным и двумя мужчинами – братьями произошел конфликт. Решив выяснить отношения, они договорились о встрече на автодороге между поселками Сойга и Литвино, куда осужденный 01.01.2023 прибыл с охотничьим ружьем.

После непродолжительного разговора он выстрелил одному в ногу, а другому – в грудь и, подойдя к упавшим мужчинам, снова выстрелил с близкого расстояния дважды в одного и один раз в другого.

От полученных травм один пострадавший скончался на месте преступления, а другой доставлен в больницу, где скончался вечером того же дня.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.