Изувер из Онеги, сжегший заживо сожительницу, уехал в зону на 17 лет

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя г. Онеги виновным в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что подсудимый в ночь с 11 на 12 марта 2022 года находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Козлова в г. Онеге, на почве личной неприязни к своей сожительнице нанес ей не менее 42 ударов руками, ногами, доской и кочергой, а также облил голову и тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.