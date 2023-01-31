Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Изувер из Онеги, сжегший заживо сожительницу, уехал в зону на 17 лет

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя г. Онеги виновным в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что подсудимый в ночь с 11 на 12 марта 2022 года находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Козлова в г. Онеге, на почве личной неприязни к своей сожительнице нанес ей не менее 42 ударов руками, ногами, доской и кочергой, а также облил голову и тело легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

10 март 15:55 | : Происшествия

Главные новости


Трагедию семьи из Котласа разобрали в Конституционном Суде
У кого в Северодвинске есть совесть?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (115)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20