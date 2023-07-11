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Житель Северодвинска устроил поножовщину в гостях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 45-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 3 августа 2023 года вечером в комнате общежития по улице Логинова в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникших личных неприязненных отношений нанес 44-летнему знакомому не менее 11 ножевых ранений тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи  потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший был инициатором ссоры с одним из гостей, за которого он заступился, достал выкидной нож и ударил им потерпевшего. После вызова скорой медицинской помощи он ушел из гостей и избавился от улик. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://tgstat.ru/channel/@sakhonline/47034) 

 

06 октябрь 08:53 | : Происшествия

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