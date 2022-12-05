В Устьянах гость ударил ножом хозяина за попреки в безделии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 48-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 ноября 2022 года днем по месту проживания в поселке Октябрьский Вельского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших личных неприязненных отношений к 40-летнему хозяину жилища нанес тому удар кухонным ножом в область грудной клетки. Благодаря экстренной квалифицированной медицинской помощи пострадавший остался жив.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что потерпевший у него проживал некоторое время, и они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними произошла бытовая ссора, в ходе которой он высказал претензии, что потерпевший не работает, живет у него, по хозяйству не помогает. Потерпевший его ударил по лицу и ушел спать. Он разозлился, взял кухонный нож и нанес спящему мужчине удар в область груди.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.