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Пенсионерка из Котласа торговала из-под полы паленым алкоголем

Котласский городской суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал 72-летнюю жительницу г. Котласа виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что подсудимая  ранее привлекавшаяся к ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (розничная продажа спиртосодержащей продукции физическим лицом), вновь совершила аналогичное деяние.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала.

Приговором суда ей назначено наказание  в виде  штрафа в размере 36 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

20 декабрь 11:01 | : Происшествия

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