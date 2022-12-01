Пенсионерка из Котласа торговала из-под полы паленым алкоголем

Котласский городской суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал 72-летнюю жительницу г. Котласа виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).
Установлено, что подсудимая ранее привлекавшаяся к ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (розничная продажа спиртосодержащей продукции физическим лицом), вновь совершила аналогичное деяние.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала.
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 36 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.