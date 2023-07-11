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В Няндоме директору мусорной фирмы за ущерб в 13 млн выписали штраф 300 тыс.

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным генерального директора ООО «Ликвидатор» по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). 

Установлено, что генеральный директор общества достоверно зная, что осуществление предпринимательской деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса без соответствующей лицензии незаконно, в период с 31.12.2019 по 31.12.2022 без  соответствующего разрешения осуществлял ведение возглавляемым им обществом указанной деятельности на территории Няндомского района.

Общая сумма дохода, извлеченная ООО «Ликвидатор» от незаконной предпринимательской деятельности, составила более 13 млн рублей, что является доходом в особо крупном размере.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ввиду мягкости назначенного наказания приговор суда будет оспорен органами прокуратуры.

06 октябрь 16:02 | : Скандалы

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