Махинации со спиртным обошлись бизнесмену из Вельского района в 1.5 млн рублей

Вельским районным судом 20.06.2022 вынесен приговор в отношении местного индивидуального предпринимателя, которым он признан виновным в хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере, то есть преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 1713 УК РФ.
Как установлено судом, в период с декабря 2019 г. по конец 2021 г. он в нарушение требований закона, не имея лицензии на оборот алкогольной продукции, хранил ее на сумму около 133 тыс. рублей в принадлежащих ему двух продуктовых магазинах, расположенных на территории Вельского района, до ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконной деятельности.
Указанная стоимость товара признана крупным размером, так как в соответствии с примечанием к статье 1713 УК РФ, составила более 100 тыс. рублей.
Вину в совершенном преступлении гражданин признал полностью, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.
Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей.
Изъятая у него алкогольная продукция конфискована и уничтожена.
Защитник осужденного не согласился с приговором суда, оспорив его в апелляционном порядке по мотиву суровости назначенного наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения.