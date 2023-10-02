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В Няндоме задержали афериста, глумившегося над пожилыми женщинами

17 ноября в полицию города Няндомы начали массово поступать сообщения от граждан, которые сообщали, что им звонили мошенники. По словам заявителей, аферисты сообщали, что родственники попали в ДТП, и под этим предлогом пытались спровоцировать людей на передачу денежных средств. Большинство граждан смогли вовремя распознать обман, однако трое пожилых женщин все же поверили мошенникам.

Среди потерпевших — жительницы Няндомского района 70, 84 и 88 лет. Всем им поступили аналогичные звонки. Якобы дочь, сестра, знакомая попали в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали не только они сами, но и другие люди, а для лечения и возмещения причиненного ущерба срочно нужны деньги. Пожилые женщины рассказали, что от волнения действительно приняли звонивших за своих родных, якобы даже голоса были очень похожи. Введенные в заблуждение пенсионерки собирали все имеющиеся в квартире сбережения и передавали пришедшему курьеру. Суммы ущерба составили порядка 280, 100 и 300 тысяч рублей. Все потерпевшие одинаково описывали молодого человека, который под видом курьера забирал у них деньги.

Сотрудники полиции в считанные часы установили личность подозреваемого — 19-летнего студента местного техникума. По имеющимся данным, предложение дополнительного заработка он получил в анонимном мессенджере. В сообщении указывалось, что необходимо собирать пожертвования от пожилых граждан.

17 ноября в течение нескольких часов он получил три заказа с указанием адресов: два — в Няндоме, еще один — на станции Бурачиха Няндомского района. Получив денежные средства от пожилых граждан, он тут же зачислял их на свою банковскую карту и переводил по указанным аферистами номерам счетов, оставляя себе порядка 10% от перечисленной суммы в качестве вознаграждения.

В настоящее время злоумышленник задержан. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой предупредить своих пожилых родственников и знакомых о данной схеме обмана. Объясните, что при поступлении подобных звонков необходимо сразу же прервать разговор и перезвонить родственнику, которым они представляются, по известному вам номеру телефона, чтобы убедиться, что с ним все в порядка.

(фото с https://bokovskaya.bezformata.com

18 ноябрь 13:17 | : Происшествия

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