Вглядитесь в лица мошенников, обчищавших архангельских пенсионерок

В Архангельске в полицию обратились несколько пожилых местных жительниц, которых мошенники обманули по одинаковой схеме. Пенсионеркам поступил тревожный звонок: якобы родственники сообщали, что попали в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали как они, так и другие люди. Чтобы оплатить лечение, требовались деньги.
Собрав все имеющиеся сбережения, женщины спешили на помощь родным, не подозревая, что стали жертвами аферистов, и передавали деньги приезжавшим курьерам.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двух подозреваемых, которые действовали независимо друг от друга, но по одному сценарию. Получив заказ в мессенджере, они следовали по указанному адресу и забирали у пенсионеров сбережения. Впоследствии переводили деньги заказчикам, оставляя часть суммы в качестве вознаграждения.
Так, 40-летний ранее судимый гастролёр из Новосибирска получил два заказа. В первом случае он якобы не подозревал, что им управляют мошенники, и забрал у 87-летней женщины 400 тысяч рублей, которые отправил на сторонний счёт. Во второй раз, увидев взволнованную 91-летнюю бабушку, передающую ему наличность, понял, что стал звеном преступной цепи, но все же взял 400 тысяч, однако решил оставить их себе, обманув сообщников.
Другой задержанный, 24-летний иностранный гражданин, по версии полиции, обманул двух женщин 83 и 86 лет. У одной похитил 300 тысяч рублей, у второй – сто тысяч.
По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются другие возможные потерпевшие от действий данных злоумышленников.