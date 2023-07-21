Студенты колледжей из Северодвинска пробавлялись телефонными аферами

В полицию Северодвинска с аналогичными заявлениями о мошенничестве обратились несколько пожилых людей.

Жертвами телефонным аферистов стали женщины 1941, 1947, 1948 годов рождения и 72-летний мужчина. Во всех случаях мошенники действовали по одной схеме – представлялись родственниками и сообщали, что спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Для возмещения ущерба требуется крупная сумма денег.

Находясь под влиянием аферистов, пенсионеры собирали имеющиеся дома сбережения, передавали приезжавшим курьерам и только потом решались позвонить своим родственникам. После этого выяснялось, что с родными все в порядке, а пожилые люди стали жертвами аферистов.

Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений. Ими оказались 18-летние студенты местных колледжей. У одного из злоумышленников стражи порядка обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств – 140 тысяч рублей.

Работу курьерами молодые люди нашли через анонимный мессенджер, а полученные от пенсионеров денежные средства перевели на сторонние счета, оставив часть себе в качестве вознаграждения.

Теперь в рамках возбужденных по фактам мошенничества уголовных дел молодые люди будут привлечены к ответственности. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции отмечают, что подобная схема мошенничества используется аферистами уже более десяти лет. Главное правило, которое необходимо объяснить пожилым родственникам: при поступлении подобных звонков – прервать разговор и перезвонить своим близким, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.