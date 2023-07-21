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В Архангельске взят под стражу убийца бывшей сожительницы, которую не могли найти

Сегодня Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении ранее судимого за преступления против собственности 35-летнего жителя областного центра, подозреваемого в убийстве женщины, меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что ранее сожительствовал с 36-летней потерпевшей. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, вызванный личными взаимоотношениями. В порыве гнева он нанес ей несколько ударов обухом топора по голове, спустя месяц закопал тело убитой у дачного дома. Пропавшая женщина была объявлена в розыск.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

02 ноябрь 13:40 | : Происшествия

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