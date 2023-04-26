Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец прекратил конфликт с дамой ударом охотничьего ножа

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего ранее судимого за преступления против собственности местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По версии следствия, 21 мая 2023 года ночью по месту жительства в одной из квартир дома 61 по проспекту Обводный канал г. Архангельска подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес удар ножом в область грудной клетки 50-летней сожительнице, которая от полученного ранения скончалась на месте происшествия. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с потерпевшей возник по причине того, что в магазине он смог купить только спиртное, а сигареты - нет. Женщина в течение длительного времени высказывала свое недовольство, поэтому он, желая прекратить обвинения в свой адрес, взял лежащий неподалеку охотничий нож и ударил им потерпевшую. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

25 май 09:21 | : Происшествия

Главные новости


Вселенная Баха. Органная книжечка
А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (272)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20