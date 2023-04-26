Архангелогородец прекратил конфликт с дамой ударом охотничьего ножа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего ранее судимого за преступления против собственности местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 21 мая 2023 года ночью по месту жительства в одной из квартир дома 61 по проспекту Обводный канал г. Архангельска подозреваемый в ходе ссоры, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес удар ножом в область грудной клетки 50-летней сожительнице, которая от полученного ранения скончалась на месте происшествия.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с потерпевшей возник по причине того, что в магазине он смог купить только спиртное, а сигареты - нет. Женщина в течение длительного времени высказывала свое недовольство, поэтому он, желая прекратить обвинения в свой адрес, взял лежащий неподалеку охотничий нож и ударил им потерпевшую.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу г. Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.