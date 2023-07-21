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В Архангельске злодей убил подругу и месяц хранил тело в ванной

В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 36-летней жительницы областного центра, которая перестала выходить на связь с родственниками в августе 2023 года, установлено, что ее исчезновение носит криминальный характер. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за преступления против собственности 35-летний знакомый потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в середине августа 2023 года по месту жительства на проспекте Ленинградский в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков между ним и потерпевшей произошла ссора. Он нанес ей несколько ударов обухом топора по голове. Около месяца хранил тело убитой в ванной, после чего вывез его на дачу и закопал.

Сегодня ночью следственно-оперативная группа обнаружила тело убитой на дачном участке задержанного в Приморском районе Архангельской области.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела.

(фото с https://stolicaonego.ru) 

 

01 ноябрь 11:55 | : Происшествия

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