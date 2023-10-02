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Два жителя Архангельска устроили склад наркотиков в поморской глубинке

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух неработающих жителей г.Архангельска, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, совершенном с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере (ч.1 ст. 228, п. «а» и «б» ч. 3  ст. 228.1 и ч. 3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ). 

Следствием установлено, что обвиняемые в апреле 2023 г. посредством сети «Интернет» вступили в преступный сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотических средств на территории города Архангельска и Приморского района, после чего на территории дер. Часовенское из тайника-закладки извлекли оптовую партию наркотического средства в крупном размере, расфасованную в значительное количество свертков, часть из которых сбыли путем закладок, а часть – намеревались сбыть неопределенному кругу лиц.

Действия злоумышленников пресечены в г. Архангельске сотрудниками полиции, они застигнуты на месте преступления, все размещенные ими наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

На стадии предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. 

(фото с https://zebra-tv.ru) 

18 октябрь 14:51 | : Происшествия

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