Мастер леса идет под суд за незаконную рубку в Коношском районе

Заместителем прокурора Коношского района утверждено обвинительное заключением по уголовному делу в отношении 57-летнего жителя п. Коноши, обвиняемого по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Установлено, что обвиняемый, являясь мастером леса в ООО «Няндомский фанерный комбинат», с 15 ноября 2021 года по 15 августа 2022 года, не желая оформлять документы на лесную дорогу для улучшения проезда к делянке, введя в заблуждение работников данной организации, операторов лесозаготовительных машин, с целью облегчения проезда к делянке, находясь в лесном участке колхоза «Победа» лесов Климовского участкового лесничества Коношского района, дал им указание совершить рубку деревьев в количестве 33 штук , что они и выполнили.

Таким образом, обвиняемый с использованием служебного положения, совершил незаконную рубку лесных насаждений объемом 21, 43 куб.м., причинив лесному фонду ущерб на сумму свыше 170 тыс. рублей, который расценивается как особо крупный размер.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Коношский районный суд.