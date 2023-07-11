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9-летний школьник из Коряжмы опустошил мамин кошелек на 125 000

2 октября в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России "Котласский" с заявлением обратилась местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что накануне вечером 9-летний сын играл в онлайн-приложении на её смартфоне. В какой-то момент ему в одном из мессенджеров пришло сообщение о возможности бесплатно получить внутриигровую валюту.

Мальчик согласился и, следуя инструкциям злоумышленника, передал код, полученный в СМС-сообщении. В результате мошенники получили доступ к счетам потерпевшей, после чего совершили перевод на сумму 125 тысяч рублей. Увидев сообщение о списании денежных средств, ребенок понял, что его обманули, и рассказал о случившемся маме.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В настоящее время в регионе проходит информационно-профилактическая акция «СТОП-МОШЕННИК», направленная на предупреждение дистанционных мошенничеств и краж со счетов граждан.

В рамках акции полицейские в ежедневном режиме рассказывают о схемах обмана, используемых аферистами.  Главное правило – не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев! Не выполняйте операции с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц. Не устанавливайте на мобильное устройство программы, назначение которых Вам не понятно.

Сотрудники полиции также напоминают гражданам о необходимости доведения до детей информации о различных уловках мошенников, в том числе о схемах, когда под разными предлогами злоумышленники побуждают несовершеннолетних сообщать конфиденциальную информацию, например, реквизиты банковских карт родителей, а также коды доступа к программам дистанционного управления финансами из смс-сообщений. Будьте бдительны. Берегите себя и свои сбережения!

(фото с https://stylishbag.ru/6-kartinki/kartinka-pustoj-koshelek.html 

03 октябрь 15:33 | : Происшествия

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