В Архангельской области стартовала акция "Стоп-мошенник!"

В Архангельской области с 5 по 23 декабря проводится информационно-профилактическая акция «Стоп-мошенник!», направленная на предупреждение дистанционных мошенничеств и краж со счетов граждан.
За десять месяцев текущего года в нашем регионе зарегистрировано более 2880 таких преступлений. Северяне перевели злоумышленникам 436 млн. рублей. Самый распространенный способ обмана – звонки от лица специалистов банка или сотрудников правоохранительных органов с сообщениями о проблемах со счетом.
Аналогичный случай зарегистрирован в областном центре 3 декабря. В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Архангельску обратилась пенсионерка 1941 года рождения. Женщина сообщила, что накануне с ней связался неизвестный, который представился следователем из города Москвы. Звонивший убедил женщину в том, что у неустановленного лица имеется копия ее паспорта, а также нотариально заверенная доверенность от ее имени. Затем звонок был переключен якобы на персонального менеджера банка, который убеждал архангелогородку обналичить имеющиеся денежные средства и перевести их на продиктованный «безопасный счет». Звонки поступили с 17 разных абонентских номеров, зарегистрированных в другой стране.
Женщине обещали уже на следующий день доставить курьерской службой новую банковскую карту с переведенной суммой.
Пенсионерка согласилась и в одном из филиалов банка на улице Галушина сняла все свои сбережения – 240 тысяч рублей. На вопрос оператора о цели получения такой крупной суммы, женщина ответила, что снимает денежные средства для внучки, и убедила сотрудника, что не находится под чужим влиянием.
Затем через банкомат, установленный в одной из гостиниц города, потерпевшая перечислила все накопления на продиктованный номер счета, осуществив четыре перевода на разные суммы.
Вернувшись домой, пенсионерка начала осознавать, что ее могли обмануть. На следующий день, не дождавшись обещанного курьера, она обратилась в полицию. Потерпевшая призналась, что ранее неоднократно слышала о подобных способах мошенничества. Однако звонившие были очень убедительны и постоянно держали ее на связи, не давая возможности обдумать свои поступки.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! Ни в коем случае не совершайте банковских операций, назначение которых вам непонятно. Проверяйте любую информацию, размещенную в сети Интернет или поступающую вам по телефону, в достоверных источниках. Никогда не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами, спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц, кем бы они ни представлялись. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!