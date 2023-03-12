Начальник полиции Архангельска призвал к бдительности

Начальник УМВД России по городу Архангельску полковник полиции Валерий Шолохов отправился в отделение банка, чтобы поблагодарить его руководителя Артема Манакова за предотвращение мошенничества. Артем Анатольевич остановил 44-летнюю архангелогородку от перевода денег аферистам. Женщина обратилась в филиал банка за оформлением займа. Руководителя сразу насторожило поведение клиентки: она заметно волновалась и постоянно говорила с кем-то по телефону. Предположив, что посетительница находится под влиянием злоумышленников, он убедил ее прекратить разговор и сообщить о произошедшем в полицию.

Оказалось, что архангелогородка поверила сообщению якобы сотрудника правоохранительного ведомства о попытке хищения с ее счета денежных средств и необходимости их перевода на «резервный счет» для защиты. Следуя полученным по телефону инструкциям, она уже перевела мошенникам 800 тысяч рублей и собиралась оформить крупный кредит, но была остановлена бдительным сотрудником банка.

Валерий Борисович поблагодарил Артема Манакова за неравнодушие, добросовестное отношение к своим обязанностям, оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с киберпреступлениями и вручил ему Благодарственное письмо.

Выходя из операционного зала, полковник полиции заметил в фойе пожилую женщину, которая, стоя у банкомата, общалась с кем-то по видеосвязи. Было слышно, как собеседник убеждает ее оформить кредит. Представившись, Валерий Борисович попросил женщину прервать телефонный разговор и поинтересовался, с кем она разговаривает. Пенсионерка призналась, что на протяжении нескольких месяцев общается с сотрудниками «инвестиционной компании», которые предложили ей заработать на валютных операциях. Поверив аферистам, 67-летняя жительница Пинежского района взяла заем на сумму более 700 тысяч и перечислила деньги в качестве первоначального капитала на указанные ей номера телефонов. «Личный брокер» помог ей установить на телефон программу для видеосвязи и для отслеживания сделок, которая на самом деле оказалась приложением для удаленного доступа к устройству. Когда спустя некоторое время женщина захотела вывести хотя бы часть денежных средств, ее попросили внести дополнительные денежные средства в качестве страховки. Для этого ее и уговаривали оформить очередной кредит.

Валерий Борисович доставил пенсионерку в УМВД России по городу Архангельску, где с ней продолжили работать сотрудники уголовного розыска. Даже в кабинете следователя потерпевшая до последнего не могла поверить в то, что ее обманули.

По факту мошенничества проводится проверка.

В настоящее время в регионе проходит информационно-профилактическая акция «СТОП-МОШЕННИК», направленная на предупреждение дистанционных мошенничеств и краж со счетов граждан. В рамках акции полицейские в ежедневном режиме рассказывают о схемах обмана, используемых аферистами. Главное правило – не верьте звонкам от незнакомцев! Не сообщайте никому коды доступа к программам дистанционного управления финансами, установленным на вашем телефоне. Pin и CVV-коды, а также коды из смс-сообщений являются секретными сведениями, которые должны быть известны только вам. Помните, что банки никогда не запрашивают у клиентов конфиденциальные данные по телефону или с помощью сети Интернет.